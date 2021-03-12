Возможной причиной пожара в Анапе назвали устроенную в квартире сауну

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Причиной крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка одной из квартир под сауну, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Там отметили, что возгорание произошло на верхних этажах 8-этажного дома.

По факту пожара, площадь которого превысила 3 тыс. кв. метров, Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, объект не являлся самостроем, газифицирован. Введен в эксплуатацию в 2008 году.

Пресс-служба администрации Анапы, в свою очередь, сообщила, что глава города-курорта Василий Швец ввел режим локального режима ЧС, а также принял решение выплатить пострадавшим жильцам единовременно по 10 тыс. рублей.

Огонь вспыхнул ранним утром 12 марта в мансарде многоэтажного жилого дома по ул. Лазурная. Из горящего дома в пункт временного размещения эвакуированы 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.