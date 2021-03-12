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С золотодобытчика "Сисим" взыскали 180 млн руб. за ЧП под Красноярском

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Судебные приставы взыскали с арестованного счета ООО "Сисим" 180 млн рублей для оплаты ущерба окружающей среде из-за загрязнения рек Сисим и Сейба в Красноярском крае при порыве дамб на золотодобывающем участке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Исполнительный документ поступил в феврале нынешнего года.

"В результате денежные средства были взысканы судебными приставами со счета должника в полном объеме", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО "Сисим" на сумму более 180,5 млн рублей о возмещении ущерба, причиненного рекам в Красноярском крае в результате прорыва незаконных дамб на золотодобывающем участке. В эту сумму вошел ущерб за загрязнение рек взвешенными веществами и сброс вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло.

19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада дамб технологических водоемов золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила рабочий поселок, погибли 20 человек.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были арестованы директор компании "Сисим" Максим Ковальков, а также начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

В феврале текущего года Курагинский районный суд отпустил из-под ареста всех фигурантов дела и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сисим Красноярский край Сейба

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