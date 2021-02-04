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Фигурантов дела о прорыве дамбы на красноярском прииске отпустили из СИЗО

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае Курагинский суд заменил арест на запрет определенных действий обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба - директору и двум сотрудникам золотодобывающей компании "Сисим", сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Там объяснили, что фигурантам вменяют преступление средней тяжести, поэтому их нельзя держать в СИЗО больше полугода с момента поступления дела в суд. Теперь всем троим запрещено покидать место жительства, ездить на место аварии, общаться со свидетелями и потерпевшими, пользоваться мобильной связью и интернетом.

Суд уже опросил 28 потерпевших из 32, добавил сотрудник пресс-службы.

19 октября 2019 года близ населенного пункта Щетинкино на реке Сейба разрушился каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели "Сисим". Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития и несколько бытовых построек. 17 человек погибли, 28 пострадали. Трое считались пропавшими без вести. Тело одного из них нашли в апреле 2020 года.

По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. По делу проходят директор артели Максим Ковальков, начальник участка и горный мастер.

Сисим Красноярский край Курагинский суд Сейба

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