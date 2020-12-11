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Золотодобытчика "Сисим" обязали возместить 180 млн руб. за ЧП под Красноярском

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО "Сисим" о возмещении ущерба, причиненного реке Сейба в Красноярском крае в результате прорыва незаконных дамб на золотодобывающем участке, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу.

"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в части взыскания с ООО "Сисим" ущерба, причиненного реке Сейба загрязнением взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений на сумму более 101 млн рублей, а также в результате сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере более 79,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

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Иск к золотодобывающей компании "Сисим" о возмещении ущерба, причиненного водному объекту, красноярский природоохранный прокурор направил в октябре 2019 года. Ранее суд арестовал счета компании по ходатайству прокуратуры в целях обеспечительных мер.

После вступления судебного решения в законную силу денежные средства в размере свыше 180 млн рублей будут незамедлительно взысканы в доход РФ, говорится в сообщении ведомства.

19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушился каскад дамб технологических водоемов золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила рабочий поселок, погибли 20 человек.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Были арестованы директор компании "Сисим" Максим Ковальков, а также начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

Хроника 19 октября 2019 года – 11 декабря 2020 годаПрорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Сисим

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