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В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
На месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Возложение цветов в память Борису Немцову, приуроченное к шестой годовщине его убийства, прошло в субботу на Большом Москворецком мосту в Москве.

Днем здесь начали собираться люди, они несли цветы и лампадки к месту гибели политика, передает корреспондент "Интерфакса". У места импровизированного мемориала волонтеры раздавали пришедшим медицинские маски.

Проход на Красную Площадь был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов, однако полиция не препятствовала собравшимся на мосту людям.

В акции приняли участие несколько тысяч человек, в их числе член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, жена оппозиционера Алексея Навального Юлия, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и ее основатель Григорий Явлинский и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Также цветы в память Немцову на Большом Москворецком мосту возложил муниципальный депутат Красносельского района и член оргкомитета акции Илья Яшин. Он выразил надежду на то, что "Марш Немцова" в формате шествия пройдет в этом году. "Мы рассчитываем осенью, может быть, в день рождения Немцова (9 октября - ИФ), если будут сняты коронавирусные ограничения", - сказал Яшин.

Ранее сообщалось, что мэрия столицы не согласовала его из-за действующих ограничений на массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19.

Почтить память Немцова в субботу пришли главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина, депутат Мосгордумы от "Яблока" Евгений Бунимович, координатор движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова, правозащитник Лев Пономарев (включен в список СМИ-иноагентов - ИФ), активист Алексей Миняйло, историк Андрей Зубов, а также бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков.

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Кроме того, возложить цветы в память о Немцове пришли посол США в РФ Джон Салливан, посол Евросоюза Маркус Эдерер, а также главы и представители дипмиссий стран ЕС и других посольств.

В частности, на Большом Москворецком мосту были замечены посол Великобритании в России Дебора Броннерт, посол Латвии и Германии в РФ - Марис Риекстиньш и Геза Андреас фон Гайр.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Каждый год в память о нем проходят согласованные акции.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

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Москва Борис Немцов

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