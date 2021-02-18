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Новгородские яблочники пожаловались на давление перед "Маршем Немцова"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В ожидании марша памяти Бориса Немцова, намеченного на 27 февраля, новгородское отделение "Яблока" пожаловалось на давление на активистов со стороны полиции.

Представители партии подали в областную администрацию уведомление о шествии. На следующий день полиция составила протоколы об административных нарушениях на лидера регоинального отделения "Яблока", депутата городской думы Анну Черепанову, а также на ее сестру, руководителя регионального отделения партийного Центра антикоррупционной политики Ксению Черепанову. Им вменили нарушение в связи с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального 23 января (часть 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка организации либо проведения акции).

Анна Черепанова через пресс-службу партии заявила, что расценивает действия полиции как политическое давление на отделение партии, на нее лично и на ее семью.

"Уверена, что подача уведомления в мэрию стала истинной причиной приглашения в полицию и оформления протокола. Таким способом нас пытаются запугать", - сказала она.

"Интерфакс" пока не получил от полиции комментария к этому заявлению.

Акции памяти Немцова не согласовали в Москве, Владивостоке и Челябинске. Чиновники ссылались на действующий из-за пандеми запрет массовых мероприятий.

Яблоко Новогород МВД Новгородская область Анна Черепанова Борис Немцов Алексей Навальный

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