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Полицейский устроил ДТП в Крыму, в результате которого погиб священник

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники СКР, МВД и прокуратуры Крыма проводят проверку после ДТП, в котором погиб один человек, сообщили пресс-службы крымских ведомств

По предварительным данным, виновником аварии, произошедшей вечером 13 марта, стал сотрудник полиции, он ехал за рулем личного авто во внеслужебное время.

В пресс-службе ГСУ СКР по Крыму отметили, что сотрудник полиции за рулем Mazda двигался из Красноперекопска в Симферополь, выехал на полосу встречного движения и по касательной задел Peugeot, затем лоб в лоб столкнулся с "Славутой" и вылетел на обочину, где его автомобиль опрокинулся.

В аварии погиб 36-летний житель крымского поселка Раздольное - водитель "Славуты". Его супруга, а также водители Peugeot и Mazda находятся в больнице с различными травмами. По сведениям "Крыминформа", жертва ДТП - православный священник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечают СКР и прокуратура.

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