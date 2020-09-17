В среду в Москве анонимы "заминировали" более четырех тысяч зданий

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестные по каналам экстренных служб заявили в среду о "минировании" свыше 4 тыс. объектов в столице, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Волна лжеминирований накрыла вчера городские ТЭЦ, районные суды, торгово-развлекательные центры, инфраструктуру столичного метро и образовательные учреждения", - сказал собеседник агентства.

По его информации, эвакуация была минимальной: на улицы вывели порядка пяти тысяч человек. Ни в одном случае угроза о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Другой источник агентства сообщил, что угрозы поступили днем в течение получаса.

"Сообщений о лжеминированиях было около десятка. В список попали, в том числе, комплекс "Москва-Сити" и здание МИД России", - добавил собеседник агентства.