Учеников десяти школ эвакуировали в Люберцах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах эвакуировали учеников из десяти школ городского округа из-за сообщений о минировании.

"(Эвакуированы - ИФ) Школы № 41, 11, 16, 8, 7, 1, 9, 21, английская школа в "Парк сити" и частная школа "Орбита", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Он уточнил, что после эвакуации часть детей уже отпустили домой, но основная часть учеников продолжила занятия в рядом расположенных школах.

Ранее в местных СМИ появилась информация об эвакуации нескольких школ в Люберцах из-за сообщений о минировании.