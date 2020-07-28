В Москве в понедельник "минировали" все станции метро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве 27 июля анонимы сообщили о минировании более 700 объектов, в том числе всех станций метро, 350 торговых центров и более чем 120 медицинских учреждений, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, угрозы поступили по каналам экстренных служб.

Для проверки перечисленных зданий и объектов проводилась выборочная эвакуация, всего пришлось вывести на улицы более 4000 человек, добавил он.

Массовая рассылка ложных сообщений о заложенных бомбах в России началась с 28 ноября. В тот день в Москве и Петербурге угрозы поступили в адрес нескольких судов, а автор рассылки потребовал биткойны от основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

С того дня в обеих столицах рассылка с угрозами приходила почти каждый будний день, иногда по два раза в сутки. Чаще всего анонимы "минировали" суды, больницы, школы и детские садики, а также мосты, вокзалы и станции метро. Иногда в рассылку включали другие крупные города. Бомб нигде не находили, однако после такой эвакуации в детском садике в Еврейской автономной области умерла воспитательница.

ФСБ и Роскомнадзор блокировали иностранные почтовые сервисы, с чьих ящиков поступали угрозы, однако это не исправило ситуацию. В марте анонимы начали "минировать" взлетевшие пассажирские самолеты. Затем рассылки угроз перестали приходить со введением карантинных мер по коронавирусу.

19 июня в Москве и Петербурге после долгого перерыва снова заминировали несколько районных судов.