Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Смольный пояснил слова чиновницы об учениках, интересующихся Навальным

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Комитет по образованию Санкт-Петербурга не давал школам рекомендаций, что делать, если ученики интересуются деятельностью Алексея Навального, разъяснили "Интерфаксу" в комитете в связи с интервью руководителя ведомства Наталии Путиловской.

"Речь в беседе шла об опасности участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Профилактическая работа по этому вопросу, безусловно, ведется. Важно объяснять подросткам, что проведение несанкционированных акций считается незаконным, а главное, что находиться в бесконтрольной толпе небезопасно. Рекомендаций же, связанных с деятельностью Навального, нет", - сказали в пресс-службе комитета.

Ранее издание "Фонтанка.ру" опубликовало интервью с Путиловской, в котором глава ведомства, в частности, сказала о необходимости мониторинга социальных сетей учеников классными руководителями. Она отметила, что репост картинки с аниме может служит поводом для привлечения психолога или социального педагога, а репост Навального - поводом для разговора с родителями.

"Может быть, это позиция семьи, а, может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях. Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?", - сказала Путиловская изданию.

Петербург Наталия Путиловская Алексей Навальный

Новости

Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');