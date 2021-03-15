Смольный пояснил слова чиновницы об учениках, интересующихся Навальным

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Комитет по образованию Санкт-Петербурга не давал школам рекомендаций, что делать, если ученики интересуются деятельностью Алексея Навального, разъяснили "Интерфаксу" в комитете в связи с интервью руководителя ведомства Наталии Путиловской.

"Речь в беседе шла об опасности участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Профилактическая работа по этому вопросу, безусловно, ведется. Важно объяснять подросткам, что проведение несанкционированных акций считается незаконным, а главное, что находиться в бесконтрольной толпе небезопасно. Рекомендаций же, связанных с деятельностью Навального, нет", - сказали в пресс-службе комитета.

Ранее издание "Фонтанка.ру" опубликовало интервью с Путиловской, в котором глава ведомства, в частности, сказала о необходимости мониторинга социальных сетей учеников классными руководителями. Она отметила, что репост картинки с аниме может служит поводом для привлечения психолога или социального педагога, а репост Навального - поводом для разговора с родителями.

"Может быть, это позиция семьи, а, может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях. Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?", - сказала Путиловская изданию.