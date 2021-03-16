Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 120 217 175+341 972

РКН потребовал снять ограничения с фильма "РЖЕВ. 500 дней в огне" на YouTube

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что потребовал от руководства Google снять ограничения, наложенные видеохостингом YouTube на документальный фильм "РЖЕВ. 500 дней в огне".

Фильм о боях подо Ржевом выложен на канале российского сетевого издания "БелРос". Сейчас перед просмотром фильма на экране появляется предупреждение, что его содержание некоторым пользователям может показаться неприемлемым.

Российское надзорное ведомство предупредило Google, что подобные действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ".

12 марта Роскомнадзор направлял Google аналогичное требование в отношении фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", который ранее российские телеканалы транслировали в эфире без ограничений. YouTube же начла предупреждать, что это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей и что его материалы могут напугать или шокировать.

В пресс-службе Google тогда объяснили, что для фильма Кондрашова еще год назад были введены возрастные ограничения, поскольку в нем есть сцены насилия, например, жертв с тяжелыми травмами или трупов.

15 марта Роскомнадзор потребовал от Facebook отменить все ограничения с аккаунта российского телеканала "Крым 24" в Instagram.

Роскомнадзор Google YouTube Ржев БелРос

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

МТС и "Яндекс" получат особый правовой режим для ряда проектов в IT

Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

Пандемия коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

МВД предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');