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В Думе заявили о готовности Google удалять весь незаконный в России контент

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - После переговоров депутатов Госдумы с представителями Google, председатель думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что компания готова удалить все материалы, противоречащие российскому законодательству.

"Мы убедились в том, что Google готов работать в правовом поле, они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы в ходе деятельности компании были соблюдены. Мы привели доказательства, и они сказали, что с этими материалами будут работать, и все, что противоречит нашему законодательству, будет удалено в ближайшее время", - сказал депутат.

По его данным, ежедневно российская аудитория обеспечивает около 80 млн посещений Google и Youtube, что имеет большое значение для компании.

Новая встреча депутатов с представителями Google намечена на ноябрь, тогда депутаты проверят, все ли нарушения устранены.

"Мы договорились с компанией встретиться в ноябре этого года, сверить часы и посмотреть, какие вопросы были решены, а какие не были", - добавил Пискарев.

Претензии российских властей к Google заключались в том, что поисковик компании выдавал сайты с контентом, связанным с "вовлечением несовершеннолетних в незаконную протестную деятельность", контент о наркотиках и другой, запрещенный в России, а также "цензурировал" разрешенные российские ресурсы.

Также депутаты отметили необходимость обозначить острова Курильской гряды на Google-картах как территорию РФ.

"Мы обратили внимание, что на части территории России, в частности, наши острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", - сказал Пискарев.

Теперь депутаты собираются встретиться с представителями Twitter и Facebook.

"Мы выскажем свои претензии и хотели бы услышать, какие меры будут приниматься", - отметил Пискарев.

Ранее парламентарии уже встречались с руководством соцсети TikTok, к которой у российских властей также были претензии. По итогам встречи компания выразила готовность к диалогу и пообещала удалить весь запрещенный контент, заявляли в Думе.

По словам Пискарева, от Twitter и Facebook ждут такую же готовность к диалогу, которую продемонстрировали Google и TikTok.

16 марта комиссия по вмешательству направила обращения к руководству иностранных интернет-компаний и пригласила их к диалогу во избежание применения ограничительных мер со стороны Роскомнадзора. Среди адресатов назывались Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok.

Госдума Google Роскомнадзор Василий Пискарев

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