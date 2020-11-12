РКН потребовал снять YouTube-ограничения с фильма RT о протестах в США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на видеохостинге YouTube с документального фильма телеканала RT о протестах в США.

"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC снять ограничения, наложенные на документальный фильм "USA 2020: Up in arms", который размещен на официальном YouTube-канале российского СМИ Russia Today", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В письме указано, что "подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Ранее в своем телеграм-канале корреспондент RT Константин Рожков сообщил, что на YouTube фильм "USA 2020: Up in arms" "по сути заблокировали". "Если попытаться открыть версию фильма на английском, то всплывает сообщение о том, что контент якобы "определен как неприемлемый и оскорбительный". (Кем определен?) И даже если нажать "продолжить", всплывает еще одно сообщение с похожим текстом. Мол, вы уверены, что хотите это смотреть? То есть, YouTube дважды отговаривает пользователя от просмотра документального фильма RT Documentary", - написал он.