В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 393 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 443. Вылечились 10 644 человека.

В Москве зафиксированы 1 533 случая заражения. В городе подтверждены 57 летальных случаев от коронавируса, выздоровели 1 475 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (916 случаев) и Московская область (565) остаются регионами с наибольшим числом заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 409 тыс. 438 случаев коронавирусной инфекции, 92 937 умерших и 4 млн 14 тыс. 220 выписанных.

Еще 348 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 246 - в Ростовской, 227 - в Самарской, 219 - в Воронежской, 190 - в Иркутской, 165 - в Саратовской, 160 - в Свердловской, 140 - в Челябинской, 136 - в Пермском крае, 134 - в Красноярском крае, 131 - в Волгоградской области, 125 - в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Кроме того, 120 случаев выявлены в Башкирии, 115 - в Тверской, Пензенской областях и Алтайском крае, 104 - в Карелии, 102 - в Курской области, 101 - в Ульяновской, Ярославской и Новосибирской областях, 100 - в Вологодской, Кировской и Тульской областях.

В других регионах России суточный прирост не превышает 100.