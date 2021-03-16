Владельцам шашлычной в Сочи, где при пожаре погибли 11 человек, ужесточили наказание

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд ужесточил приговор владельцам шашлычной в Сочи по делу о пожаре, жертвами которого стали 11 человек.

"Краевой суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению прокуратуры и апелляционным жалобам потерпевших на приговор Адлерского районного суда", - сообщает пресс-служба краевого суда во вторник.

Из материалов дела следует, что один из подсудимых – Анатолий Гормаков самовольно и с нарушением противопожарных норм возвел в Адлерском районе Сочи торговый павильон. В 2015 году Гормаков сдал объект в аренду Артушу Барсегяну под летнее кафе-шашлычную.

Ранним утром 30 июля 2018 в кафе вспыхнул пожар, который распространился на соседнее здание частной гостиницы. В огне погибли 11 человек.

В марте 2020 года Адлерский районный суд признал Гормакова и Барсегяна виновными по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к шести месяцам колонии-поселения каждого.

"Изучив доводы апелляционных жалоб и представления, судья Краснодарского краевого суда пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания", - говорится в сообщении.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Адлерского районного суда и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.