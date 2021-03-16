Осужденный в РФ американец Рид провел девять дней в психбольнице

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Осужденного за нападение на полицейских студента из Техаса Тревора Рида вывозили из столичного СИЗО-5 для проведения психиатрической экспертизы в институт Сербского, после чего он провел девять дней в психиатрической больнице при "Бутырке". Об этом сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Его возили в Сербского, провели экспертизу на вменяемость, но потом не вернули в СИЗО, а на девять дней поместили в психиатрическую больницу при "Бутырке". Ему очень тяжело там было находиться, он был счастлив вернуться в камеру в СИЗО", - сказала Литвинович.

В остальном, по ее словам, американец чувствует себя хорошо, он здоров и "отлично выучил русский язык".

Член ОНК сообщила, что недавно Рида посещал американский консул.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома №106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В феврале стало известно, что Мосгорсуд назначил психолого-психиатрическую экспертизу по уголовному делу Рида.