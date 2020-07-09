Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Недовольны приговором 17% опрошенных: 61% из них считают, что "мало дали"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 24% россиян считают уголовное преследование режиссера Кирилла Серебренникова обоснованным, 53% слышали об уголовном деле "Седьмой студии", при этом 52% опрошенных узнали это имя только от социологов. Таковы результаты опроса ВЦИОМа, проведенного 1 июля среди 1600 взрослых россиян по телефону.

Хорошо осведомлены о деле "Седьмой студии" 9% респондентов, еще 44% признались, что что-то об этом слышали, но не в курсе подробностей, остальные о деле ничего не знают.

По всей выборке обоснованными обвинения в адрес режиссера считают 24% опрошенных, 10% назвали их необоснованными, 48% сказали, что ничего о Серебренникове не знают и судить не берутся.

Среди тех, кто слышал о процессе, в обоснованность обвинений верят 35%, 15% считают наоборот.

Об обвинительном приговоре слышали 38% респондентов (9% отметили, что хорошо об этом знают). Среди информированных о деле в курсе приговора 71%, "что указывает на высокую вовлеченность в процесс", пишут социологи.

К приговору суда 40% россиян отнеслись скорее положительно и 17% — скорее отрицательно. Среди информированных о деле расклад мнений получился 44% на 23%.

Среди тех, кто одобрил приговор, 32% объяснили, что считают, что за свои действия фигуранты должны были отвечать по закону, 26% ответили, что вина подсудимых была доказана судом, 25% отметили, что подсудимые должны вернуть украденные деньги. Еще 5% согласились с формулой "вор должен сидеть в тюрьме".

Из тех, кто отрицательно отнесся к приговору, 61% заявили, что приговор - условный срок и штрафы - слишком мягок, 29% заявили о несправедливости суда и отсутствии веских доказательств вины. Еще 15% в этой группе считают, что Серебренников не виноват и что выделенные государством деньги были потрачены на постановки.

26 июня Мещанский суд Москвы назначил условные сроки трем бывшим руководителям "Седьмой студии" - Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину и назначил им крупные штрафы по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа". Суд решил, что эти деньги они обналичили и присвоили, и обязал их вернуть всю сумму государству.

Бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум, которая подписывала бумаги о выделении этих денег, признана виновной в халатности, но освобождена от наказания за сроком давности.

Итин и Малобродский приговор обжаловали, Серебренников этого делать не стал.