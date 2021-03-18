Генпрокуратура выявила нарушения в работе "Россети Северный Кавказ"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура в ходе проверки работы ПАО "Россети Северный Кавказ" выявила более 3 тыс. лицевых счетов, заведенных на несуществующих потребителей, и другие нарушения.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", сообщает ГУ Генпрокуратуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Кроме того, проверка установила, что работа с дебиторской задолженностью за электроэнергию осуществлялась ненадлежащим образом. Это способствовало ее увеличению. В частности, в Карачаево-Черкесии размер дебиторской задолженности составил 1,3 млрд рублей (в том числе просроченная - 1,2 млрд рублей), в Кабардино-Балкарии - 2,4 млрд рублей (в том числе просроченная - 2,2 млрд рублей).

Помимо этого, не разрешен вопрос потерь электроэнергии, чему во многом способствуют изношенность сетей, ненадлежащий учет, а также хищения энергоресурсов.

"Установлено, что в ряде случаев не обеспечено надлежащее содержание и обслуживание сетевого хозяйства, что повлекло оказание некачественных коммунальных услуг населению", - говорится в сообщении.

В Чечне установлено, что по электроэнергии, числящейся фактически реализованной, в отдельных случаях отсутствовали реальные потребители. Всего выявлено более 3 тыс. лицевых счетов, заведенных на несуществующих потребителей и необоснованные начисления в размере свыше 11 млн рублей, отмечает Генпрокуратура.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть внес представление руководству ПАО "Россети Северный Кавказ" об устранении выявленных при проверке нарушений. Требования прокуратуры удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечены 46 должностных лиц.

Для снижения просроченной дебиторской задолженности на территории Кабардино-Балкарии заключено соглашение о реструктуризации долгов на общую сумму 709,3 млн рублей со сроком погашения до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, в Чечне организована инвентаризация абонентской базы по выявлению несуществующих и двойных лицевых счетов, по результатам которой закрыто более 6,8 тыс. несуществующих двойных лицевых счетов с необоснованными начислениями на сумму около 150 млн рублей, говорится в сообщении.

В "Россети Северный Кавказ" ситуацию пообещали прокомментировать позже.