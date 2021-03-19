Объединенную пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полиция Курортного района Петербурга получила сообщение о вымогательстве в крупном размере, в котором обвинили объединенную пресс-службу судов города. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Было сообщение электронное соответствующее. Автора опросили", - сказал собеседник агентства.

В пятницу руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила в телеграме, что для дачи объяснений в отдел полиции вызвали и ее.

"Граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что объединенная пресс-служба судов Петербурга в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за непубликацию информации в телеграм-канале. От 250 тыс. рублей минимум", - написала она.

В разговоре с "Интерфаксом" Лебедева уточнила, что она и ее коллеги не знакомы с заявителями и никогда не публиковали информацию о них.

Кроме того, она рассказала, что заявила ходатайство о проведении проверки по факту наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос").