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Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления страны изнутри

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал возвращение Крыма и Севастополя результатом политики по восстановлению России как единого централизованного государства.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя - как я в свое время говорил, "в родную гавань" - то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1") Павлу Зарубину.

"Главная веха - это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", - сказал президент, отвечая на вопрос, считает ли он возвращение Крыма главной вехой прошедшего двадцатилетия.

Он напомнил, что "мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно". "Но благодаря терпению, мужеству нашего народа - я говорю это без всяких преувеличений - именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", - заявил Путин.

По мнению президента, "вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан".

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