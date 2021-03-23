Медикам Петербурга уже не нужна помощь студентов в COVID-стационарах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Медицинские работники в Петербурге справляются с лечением больных COVID-19 без помощи студентов и преподавателей профильных вузов, сообщил губернатор Александр Беглов во вторник по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

Как сообщила пресс-служба администрации, губернатор отметил, что в связи со снижением заболеваемости и общего количества активно больных дефицита основного медицинского персонала на данный момент в Петербурге нет: студенты и преподаватели медицинских вузов, привлекавшиеся к лечению COVID-больных, вернулись к очному обучению.

"Губернатор сообщил, что 14 719 медиков работают с больными COVID-19 в первичном звене. В перепрофилированных учреждениях - 7 233 медика, в скорой медицинской помощи - более 4 тысяч сотрудников", - говорится в сообщении.

По словам Беглова, в Петербурге отмечается снижение интенсивности распространения инфекции, уровня заболеваемости и госпитализаций. По данным управления Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%. Коэффициент распространения инфекции на этот день составил 0,97 при нормативе не более 1.