Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Медикам Петербурга уже не нужна помощь студентов в COVID-стационарах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Медицинские работники в Петербурге справляются с лечением больных COVID-19 без помощи студентов и преподавателей профильных вузов, сообщил губернатор Александр Беглов во вторник по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

Как сообщила пресс-служба администрации, губернатор отметил, что в связи со снижением заболеваемости и общего количества активно больных дефицита основного медицинского персонала на данный момент в Петербурге нет: студенты и преподаватели медицинских вузов, привлекавшиеся к лечению COVID-больных, вернулись к очному обучению.

В РоссииЧетверть пунктов вакцинации в Петербурге осталась без "Спутника V"Читать подробнее

"Губернатор сообщил, что 14 719 медиков работают с больными COVID-19 в первичном звене. В перепрофилированных учреждениях - 7 233 медика, в скорой медицинской помощи - более 4 тысяч сотрудников", - говорится в сообщении.

По словам Беглова, в Петербурге отмечается снижение интенсивности распространения инфекции, уровня заболеваемости и госпитализаций. По данным управления Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%. Коэффициент распространения инфекции на этот день составил 0,97 при нормативе не более 1.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Суд впервые приостановил решение о признании физлица СМИ-иноагентом

Суд впервые приостановил решение о признании физлица СМИ-иноагентом

Бизнесмен Шпигель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору

Бизнесмен Шпигель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору

В апреле отменят некоторые льготы, введенные в РФ на фоне пандемии

В апреле отменят некоторые льготы, введенные в РФ на фоне пандемии

Бизнесмен из "лондонского списка" Стародубец получил условный срок

Пандемия коронавируса

Голикова ждет достижения в РФ коллективного COVID-иммунитета в августе

Синоптики пообещали россиянам "бабье лето" в сентябре

Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

Источник сообщил о выжившем при инциденте с ТУ-22М3 под Калугой

В "Роскосмосе" нашли нарушений на 30 млрд рублей за 2020 год

В "Роскосмосе" нашли нарушений на 30 млрд рублей за 2020 год

Экипаж военного самолета погиб в результате инцидента под Калугой

Экипаж военного самолета погиб в результате инцидента под Калугой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');