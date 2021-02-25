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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу

В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В рамках профилактической вакцинации от COVID-19 к 1 августа планируется привить 1,2 млн жителей Санкт-Петербурга, что позволит сформировать коллективный иммунитет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева в четверг.

"Наша приоритетная задача - достижение коллективного иммунитета к COVID-19. Для этого в Петербурге разработан и реализуется региональный проект "Вакцинация". Его главная цель - создание и внедрение системы, обеспечивающей возможность вакцинации 1,2 млн жителей Петербурга старше 18 лет, не имеющих противопоказаний, к 1 августа 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно данным Роспотребнадзора, для формирования коллективного иммунитета в Петербурге необходимо вакцинировать именно такое количество человек. "Данные цифры рассчитаны по формуле Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

В аппарате чиновника уточнили, что для расчета необходимого числа вакцинированных из числа жителей Петербурга (5 млн 388 тысяч человек) отняли число горожан, имеющих напряженный иммунитет (1,3-1,8 млн человек), детей (947 тысяч человек) и лиц, имеющих противопоказания к вакцинации (500 тысяч человек). Полученную цифру умножили на коэффициент 0,6.

Результаты расчетов согласованы с медицинской рабочей группой при межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусом в Петербурге, сказали в пресс-службе. "Но уже сейчас понятно, что по мере вакцинации люди будут продолжать болеть, и это число может корректироваться в меньшую сторону", - отметили там.

В пресс-службе добавили, что 1,2 млн человек должны быть привиты двумя компонентами вакцины.

На 24 февраля в Петербурге привито от коронавируса более 219 тысяч человек, при этом цикл вакцинации закончили около 72 тысяч петербуржцев.

С начала пандемии в северной столице подтверждено 363 340 случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Олег Эргашев Петербург Коронавирус

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