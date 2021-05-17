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В Петербурге развернут еще 459 ковид-коек

Беглов готов ужесточить карантинные меры

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В больницах Петербурга развернут еще 459 коек для больных с COVID-19 и пневмониями в связи с ростом числа заболевших, сообщила пресс-служба городской администрации. Губернатор Александр Беглов заявил, что готов ужесточить в регионе карантинные ограничения.

"За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций - на 27%. Мы систематизировали приобретенный опыт противодействия COVID-19 и используем алгоритмы, доказавшие свою эффективность", - объявил через пресс-службу вице-губернатор Олег Эргашев.

С 18 мая в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая снова откроется павильон №5 в "Ленэкспо", здесь развернут 97 коек, из них семь реанимационных. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек, уточняют в Смольном.

С 21 мая городская больница №38 имени Семашко возобновит прием инфекционных пациентов, здесь готовы развернуть 260 коек.

"На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций. За неделю - почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", - сказал Беглов в эфире "Радио России".

На 17 мая петербуржцев с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На 17 мая свободны 585 из них, или 11%.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Олег Эргашев Ленэкско

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