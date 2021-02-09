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Более 3,5 млн россиян остаются на "удаленке"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России 3,57 млн граждан продолжают работать удаленно, в январе в режиме дистанционной занятости находились 3,7 млн человек, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

"За месяц этот показатель снизился на 3,5%", - сообщили в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" во вторник.

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Ранее в январе министр труда Антон Котяков сообщал, что в РФ количество работников, занятых удаленно, составляет 3,7 млн человек.

"Как и раньше наибольшее число работников на дистанционной занятости проживают в крупных агломерациях, городах-миллионниках - Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области, в Башкортостане", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что удаленная занятость будет востребована и после снятия всех ограничительных мер и наиболее востребованным форматом станет "совмещение занятости в офисе и на дому".

"В краткосрочной перспективе после снятия ограничительных мер мы прогнозируем, что такой формат дистанционной занятости будет актуален примерно для 5% работающих граждан - т.е. около 2,7-2,8 млн человек", - сказали в пресс-службе.

С учетом последующего распространения дистанционной работы в РФ в долгосрочной перспективе численность граждан, полностью или частично занятых удаленно, "может возрасти до 10% от общего числа работающих", добавили в ведомстве.

Накануне, 8 февраля, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на "удаленке" продолжают трудиться около 1 млн жителей столицы.

Минтруд Коронавирус

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