Госдума приняла закон об удаленке

По закону прогулом будет считаться невыход сотрудника на связь больше двух дней подряд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 973264-7 о дистанционной работе. Он вносит в Трудовой кодекс понятия дистанционной (удаленной) работы, а также временной и комбинированной дистанционной работы.

Под дистанционной работой закон подразумевает выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием интернета для взаимодействия с ним. Комбинированная дистанционная работа предполагает совмещение выполнения трудовых функций на рабочем месте и дистанционной работы. Временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать шести месяцев.

Постоянное, временное или комбинированное выполнение работы в дистанционном формате может быть прописано в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, следует из законопроекта. Там же должны быть обозначены условия обеспечения работника оборудованием и программным обеспечением для дистанционной работы и возмещение работодателем сопутствующих расходов, например, платы за интернет.

Закон даст работодателю право перевести сотрудника на удаленку без согласия последнего в случае введения чрезвычайной ситуации (из-за стихийного бедствия, эпидемии). Такой перевод должен быть обоснован соответствующими распоряжением федеральных, местных или муниципальных властей.

Если работодатель не может обеспечить сотрудника оборудованием для удаленки или сотрудник не сможет работать дистанционно в силу специфики своей работы, время простоя будет считаться не зависящим от сторон договора и будет оплачиваться по нормам ТК, если иное не указано в договоре или дополнительном соглашении.

Из законопроекта следует, что удаленная работа не может стать поводом для снижения зарплаты, в том числе при внеплановом временном переводе на дистанционный формат.

Прогулом при дистанционной работе будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. За такой прогул работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником, следует из принятых поправок.

Поправки были внесены в Госдуму 16 июня. Среди их авторов спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.

Еще один соавтор законопроекта, депутат-единоросс Андрей Исаев в начале ноября говорил, что закон может вступить в силу в январе 2021 года.