Патрушев заявил, что США будут отвечать за "трудные дни" в отношениях с Россией

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать", - сказал секретарь СБ РФ журналистам в среду. "Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - отметил Патрушев.

Он заявил журналистам об этом, комментируя слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Патрушев также отметил, что Россия не совершала и не планирует враждебных действий против США. "Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным", - заявил он.

По словам секретаря Совбеза РФ, Россия заинтересована в сотрудничестве с США по вопросам безопасности в космосе. Эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров с Салливаном, сказал Патрушев журналистам.

22 марта Салливан заявил телеканалу MSNBC, что отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу. "Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.

Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересов.

В то же время советник добавил, что тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих страны. В этом контексте он упомянул контроль над ядерными вооружениями.