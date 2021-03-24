Апелляцию на приговор петербургским фигурантам дела "Сети" рассмотрят 28 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе 28 апреля начнет рассматривать апелляционные жалобы на приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, которых в июне 2020 года признали виновными в участии в петербургской ячейке террористической организации "Сеть", которая запрещена в России. Это следует из карточки дела на сайте суда.

22 июня 2020 года Второй западный окружной военный суд приговорил Филинкова и промышленного альпиниста Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии общего режима. Их признали виновными в участии в деятельности террористической организации, а Бояршинова - еще и в незаконном хранении взрывчатки. Оба осужденных это решение обжаловали.

Филинкова и Бояршинова задержали в 2018 году. Бояршинов вину признал. Филинков сначала тоже дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, заявив, что его пытали. Защите удалось добиться вызова в суд одного сотрудника ФСБ из четырех, он в суде отрицал, что оказывал давление на Филинкова. По данным спецслужб, подсудимый Филинков выполнял в ячейке функцию связиста, Бояршинов - сапера.

Третий фигурант дела из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

Защита фигурантов дела "Сети" утверждает, что в организацию был внедрен провокатор из спецслужб, который активно участвовал в организации участников. По версии следствия ФСБ, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России. Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, ФСБ расследовало дело с осени 2017 года.