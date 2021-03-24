Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Апелляцию на приговор петербургским фигурантам дела "Сети" рассмотрят 28 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе 28 апреля начнет рассматривать апелляционные жалобы на приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, которых в июне 2020 года признали виновными в участии в петербургской ячейке террористической организации "Сеть", которая запрещена в России. Это следует из карточки дела на сайте суда.

22 июня 2020 года Второй западный окружной военный суд приговорил Филинкова и промышленного альпиниста Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии общего режима. Их признали виновными в участии в деятельности террористической организации, а Бояршинова - еще и в незаконном хранении взрывчатки. Оба осужденных это решение обжаловали.

Филинкова и Бояршинова задержали в 2018 году. Бояршинов вину признал. Филинков сначала тоже дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, заявив, что его пытали. Защите удалось добиться вызова в суд одного сотрудника ФСБ из четырех, он в суде отрицал, что оказывал давление на Филинкова. По данным спецслужб, подсудимый Филинков выполнял в ячейке функцию связиста, Бояршинов - сапера.

Третий фигурант дела из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

Защита фигурантов дела "Сети" утверждает, что в организацию был внедрен провокатор из спецслужб, который активно участвовал в организации участников. По версии следствия ФСБ, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России. Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, ФСБ расследовало дело с осени 2017 года.

Петербург Юлий Бояршинов Виктор Филинков Сеть ФСБ Игорь Шишкин

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Источник сообщил, что свидетель из "дела Голунова" полковник Щиров покинул РФ

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Проекты строек на космодроме Восточный удешевят

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Золотов издал приказ о введении в Росгвардии замполитов

Госдума приняла закон о переаттестации в РФ обучавшегося за рубежом духовенства

Госдума приняла закон о переаттестации в РФ обучавшегося за рубежом духовенства

Госдума приняла закон об "обнулении" сроков на посту президента

Пандемия коронавируса

Песков не назвал вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Гособвинение обжаловало приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');