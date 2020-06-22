Правозащитники возмущены приговором по делу "Сети"

Они считают, что суд проигнорировал жалобы фигурантов дела на пытки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе отметил, что в деле "Сети" (запрещена в России) суд не обратил внимание на применение пыток в фигурантам. Он сказал это "Интерфаксу".

"Вообще дело должно было вестись по-другому, потому что там пытки, а это не было принято к рассмотрению вообще. Считаю, там очень сильна политическая составляющая", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в понедельник, комментируя приговор суда в Петербурге.

Он добавил, что "много раз СПЧ и другие правозащитники выступали по этому поводу, обращались и к президенту, результата нет, но сейчас предстоит апелляция, будем на нее надеяться".

Правозащитник Лев Пономарев отметил, что фигурантам дела петербургской ячейки "Сети" Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову "дали практически по максимуму". "Но другого ожидать в нынешних условиях и нельзя. Сознательно дают максимальные сроки, чтобы напугать молодежь", - сказал Пономарев.

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев считает, что "сфабрикованное дело получило ход, развязку, очень тревожный симптом, прецедент".

"Можно опасаться теперь, что подобные дела будут создаваться на пустом месте в самых разных регионах по отношению к самым разным людям", - сказал правозащитник.

В правозащитной организации "Amnesty International" заявили, что "возмущены обвинительными приговорами антифашистам".

"Суд по петербургским фигурантам так называемого дела "Сети" вынес решение, которого требовало обвинение, но не закон и справедливость. Он завершил вопиющей несправедливостью процесс, который был основан на выбитых под пытками показаниях и откровенных подтасовках и фальсификации доказательств со стороны следствия и государственного обвинения", - заявила через пресс-службу исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

Она также отметила, что суд проигнорировал заявления подсудимых о пытках.

"В отсутствие сколько-нибудь эффективного расследования сообщений о пытках, показания фигурантов дела "Сети" нельзя считать заслуживающими доверия. Без этих показаний любые построения государственного обвинения рассыпаются в прах, а само дело выглядит грубой фальсификацией. Исходя из этого, Amnesty International считает вину Филинкова и Бояршинова недоказанной, требует пересмотра их дела и дела пензенских фигурантов "Сети", а также полного и всестороннего расследования сообщений о пытках", - добавила она.

22 июня Второй западный окружной военный суд признал 25-летнего Виктора Филинкова и 27-летнего Юлия Бояршинова виновными в участии в террористической организации, а Бояршинова - еще и в хранении взрывчатки. Филинков получил семь лет колонии, Бояршинов - пять с половиной с учетом его содействия следствию. Защита обоих подсудимых обжалует приговор.

Филинков утверждал, что дал признательные показания после задержания под пытками. Затем он от них отказался и в суде назвал свое дело сфабрикованным. Выступивший на процессе оперативник ФСБ, участвовавший в его задержании, отрицал, что на Филинкова оказывалось какое-либо давление. О пытках заявляли и фигуранты дела пензенской ячейки "Сети".