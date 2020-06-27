Защита осужденного по делу "Сети" Филинкова обжаловала приговор

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты Виктора Филинкова, осужденного на семь лет заключения за участие в запрещенном в РФ террористическом сообществе "Сеть", будут добиваться оправдания подзащитного.

Защитники заявили, что намерены требовать прекратить дело "в связи с отсутствием в действиях Филинкова состава преступления".

Ранее приговор был обжалован и защитой второго фигуранта дела - Юлия Бояршинова, осужденного на пять с половиной лет лишения свободы за участие в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатых веществ.

22 июня Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновными Филинкова и Бояршинова в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" и приговорил Филинкова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинова - к пяти с половиной годам. Филинков не признал вину, заявив, что его пытали. Бояршинов согласился с предъявленным обвинением.