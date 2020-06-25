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Защита Юлия Бояршинова обжаловала приговор по делу "Сети"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Защита Юлия Бояршинова обжаловала обвинительный приговор по делу петербургской ячейки организации "Сеть" (запрещена в России), сообщил адвокат Алексей Царев. Его клиент был приговорен к 5,5 годам колонии.

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"Мы рассчитывали (как мне кажется, обоснованно) на более мягкий приговор и надеялись, что суд учтет сделанное Бояршиновым заявление о рассмотрении дела в особом порядке, признание вины, содействие следствию и назначит наказание в пределах две трети от двух третей наказания, предусмотренного за инкриминируемые ему преступления (участие в террористическом сообществе; незаконное хранение взрывчатых веществ. - ИФ.)", - сказал он.

Защита пока не располагает текстом приговора, но после его изучения может дополнить жалобу, добавил Царев.

Виталий Черкасов, адвокат второго осужденного - Виктора Филинкова - подаст апелляцию на выходных, поскольку также ждет копию решения суда.

"Имея в виду, что санкция вменяемой Виктору (участие в террористическом сообществе. - ИФ.) предполагает от 5 до 10 лет лишения свободы, суд отказал в назначении максимального наказания, дав нам сигнал, что наши доводы об ущербности всех процессуальных документов, их фальсификации, были в целом услышаны. Теперь нужно дождаться копии приговора, чтобы понять, в чем суд не согласился с нами", - сказал он.

Черкасов добавил, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

22 июня Второй западный окружной военный суд признал виновными антифашистов Филинкова и Бояршинова в участии в террористической организации. Филинков получил семь лет колонии общего режима, Бояршинов - пять с половиной. Филинков не признал вину, заявив, что его пытали. Бояршинов согласился с предъявленным обвинением. Адвокаты обоих осужденных в тот же день пообещали, что оспорят приговоры.

Виктор Филинков Юлий Бояршинов Сеть ФСБ Петербург Виталий Черкасов Алексей Царев ЕСПЧ

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