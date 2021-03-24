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Минпромторг ждет поэтапного возвращения цен на сахар и масло к рыночным

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает, что ограниченные декабрьскими соглашениями цены на сахар и подсолнечное масло, будут возвращаться на рыночную траекторию поэтапно, заявил через пресс-службу замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию", - сказал он - Речь идет о продлении соглашений, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ритейлеров".

По словам замминистра, Минпромторг уже провел консультации с сетями по продлению действия соглашений.

"Сейчас по поручению правительства составляется прогнозная потребность сетей в сахаре, основанная на сложившемся потреблении. Потребность будет согласована всеми сторонами соглашений и по возможности будет удовлетворяться с сохранением действующих хозяйственных связей", - сказал он.

"Сетевая розница в период действия текущих соглашений была максимально заинтересована в сдерживании цен на социально значимые товары и поддержании трафика, а в новой конструкции дополнительную мотивацию соблюдать соглашения через субсидии получат производители белого сахара, - продолжил Евтухов. - Мы рассчитываем, что при продлении соглашений этот фактор позволит обеспечить их выполнение и даст возможность рознице транслировать "на полку" согласованную цену".

Он напомнил, что производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить механизм поддержки правительство планирует с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей.

Параллельной задачей, по словам замминистра, будет максимальное насыщение внутреннего рынка товарами этих категорий. Так, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн, напомнил Евтухов.

В действующих соглашениях отпускная цена белого сахара ограничена пределом в 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно. Соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года на срок до 31 марта 2021 года.

Хроника 27 января 2020 года – 24 марта 2021 годаЭкономический кризис
Минпромторг Виктор Евтухов ЕЭК

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