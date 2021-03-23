Власти не стали обсуждать соглашения о ценах на продукты, помимо сахара и масла

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ не рассматривает вопрос о подписании соглашений о регулировании цен на другие продукты питания, помимо уже подписанных по сахару и подсолнечному маслу, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Такое решение не принято. И даже не обсуждалось", - сказал он.

Мантуров также прокомментировал объявленное накануне правительством решение о продлении соглашений о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, пояснив, что период продления - переходный, служит для того, чтобы обеспечить стабильность цен на период вступления в действие других решений - в частности, отмены импортной пошлины на белый сахар.

"Это компромиссное решение, оно принято на два месяца. Это переходный период для того, чтобы сдемпфировать рост цен за счет предоставления государственной поддержки со стороны правительства через министерство сельского хозяйства производителям сахара для того, чтобы обеспечить синхронизацию принятых решений и поддержать предприятия, чтобы и посевные площади сохранились, - сказал он. - Принято также решение по отмене импортной пошлины, которое должно пройти формально все процедуры, согласование, которое вступает несколько позже, чем начнут работать сами соглашения с 1 апреля".

"Этот двухмесячный период переходного такого этапа обеспечит стабильность поставки как производителям сахара и подсолнечного масла в торговлю, так, собственно, и торговле для того, чтобы сдемпфировать рост цен", - добавил он.

Правительство РФ во вторник сообщило о намерении продлить действие соглашений о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло на два месяца и до октября 2021 года соответственно. Действующие в настоящее время соглашения предусматривают, что оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Срок действия этой меры должен был истечь 31 марта.

Соглашения будут продлены на тех же условиях, что и действуют сейчас, отмечали в Минпромторге.

Решение о продлении предлагается сбалансировать новыми мерами поддержки производителей. В частности, правительство может предоставить производителям сахара субсидии на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. /1 кг при условии отгрузки продукции только в розницу и сохранения отпускных цен. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить около 3 млрд рублей.

Кроме того, ЕЭК прорабатывает вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года.

Соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года, срок их действия заканчивается 31 марта 2021 года.