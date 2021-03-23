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ЕЭК готова быстро снять пошлины на импорт сахара в случае дефицита

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова оперативно принять решение о временном снятии пошлин на импорт белого сахара, если подтвердится его дефицит. Об этом "Интерфаксу" сказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

22 марта правительство России предложило отменить ввозные пошлины на срок с 15 мая по 31 августа на объемы не более 350 000 тонн.

"Право Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает возможность введения мер таможенно-тарифного регулирования по инициативе любого государства-члена при подтверждении дефицита продовольственной продукции. Евразийская экономическая комиссия оперативно реагирует и принимает решения, направленные на урегулирование таких ситуаций ", - прокомментировал это предложение Казарян.

В понедельник пресс-служба российского правительства сообщила, что вопрос о снятии импортных пошлин на белый сахар на уровне ЕЭК уже прорабатывается. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в кабмин не позднее 1 апреля.

Сейчас пошлина составляет $340 за тонну.

Временное снятие пошлин - это одна из мер российских властей по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.

С декабря в России действуют соглашения между правительством, производителями и ритейлерами об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар. Пока эти ограничения введены до 31 марта, однако 22 марта в правительстве сообщили, что соглашения предлагается продлить: в отношении сахара - на два месяца, в отношении подсолнечного масла - до октября 2021 года.

Взамен правительство предлагает субсидии, в частности, производителям белого сахара в размере 5 рублей за килограмм при условии отгрузки только в розницу без повышения цены. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего документа. Также ведомствам поручено до 25 марта подготовить помесячный график на 6 месяцев поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.

Хроника 27 января 2020 года – 23 марта 2021 годаЭкономический кризис
ЕЭК ЕАЭС Ваагн Казаарян правительство

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