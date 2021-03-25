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Роспотребнадзор назвал эффективной и безопасной вакцину "Вектора"

Ведомство ссылается на статью в российском научном рецензируемом журнале "Инфекция и иммунитет"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает, что результаты проведенного клинического исследования свидетельствуют, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.

"ГНЦ ВБ "Вектор" с учетом старта массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе препаратом "ЭпиВакКорона", и высоким спросом российских граждан на достоверную информацию опубликовал результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований) в русскоязычной научной рецензируемой печати. Журнал "Инфекция и иммунитет" 24.03.2021 опубликовал результаты клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность", - говорится в сообщении.

Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: первый - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; второй - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет, отмечает Роспотребнадзор.

"Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы. По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19", - добавили в ведомстве.

Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй российский препарат от COVID-19. В ноябре 2020 года начались его пострегистрационные испытания.

Хроника коронавируса. Март.

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Роспотребнадзор Вектор ЭпиВакКорона

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