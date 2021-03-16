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Роспотребнадзор проверит, защищает ли "ЭпиВакКорона" от штамма из ЮАР

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что решили проверить эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", созданной в научном центре "Вектор", от южноафриканского штамма. Речь идет об экспериментах, которые определят эффективность сыворотки привитых людей в отношении этой мутации вируса.

"Специалисты научного центра "Вектор" Роспотребнадзора проанализировали геном "южноафриканского" варианта нового коронавируса и установили, что встречающиеся в нем мутации не затрагивают области, кодирующие используемые в вакцине пептиды. С учетом этого мы не ожидаем, что эффективность вакцины будет меньшей, чем для референсного штамма", - отметили в пресс-службе.

Ранее в этот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил телеканалу "Россия 24", что в России уже проведены исследования относительно действенности вакцин против новых штаммов, "и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов". Он отметил, что изменения в геноме вируса "это тысячные доли процента, которые не могут существенно влиять на эффективность вакцин".

"Применительно к южноафриканскому штамму, потенциально говорят о повторном заражении, и понятно, что, имея платформу для создания вакцины, технологию масштабирования производства, мы вакцину можем менять адекватно, в зависимости от эпидситуации, как это ежегодно происходит с вирусами гриппа. Поэтому никаких опасений, что вакцина не будет заслоном для "британского" и "южноафриканского" штаммов абсолютно нет", - заверил он.

Кроме "ЭпиВакКороны", в России зарегистрированы вакцины "Спутник V" производства Центра имени Гамалеи и "КовиВак" производства Центра имени Чумакова.

коронавирус Роспотребнадзор Вектор ЭпиВакКорона Александр Гинцбург

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