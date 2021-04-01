Среднеуральский монастырь посетил глава следственной группы по делу Сергия

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - 1 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехал Александр Стальмахович, руководитель следственной группы СКР по делу бывшего схимонаха Сергия (Романова), обвиняемого по нескольким уголовным статьям УК. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Сергия Павел Бабиков.

"Он приехал вместе с представителями епархии и сотрудниками БТИ. Следствие там допросило в рамках уголовного дела нескольких монахинь", - сказал он. Монахини, по его словам, давать показания отказались.

Представляющий интересы насельниц адвокат Константин Стихин уточнил, что "самый главный следователь осмотрел монастырь", а допросы более 20 монахинь провели двое его коллег из Москвы и Верхней Пышмы.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии "Интерфаксу" сказали, что клирики епархии почти каждый день посещают эту обитель и разговаривают с насельницами, чтобы вернуть их в лоно церкви.

Официальным комментарием следственных органов агентство не располагает.

Сергий Романов удерживал монастырь, духовником которого был ранее, под своим контролем с середины июня 2020 года до конца декабря. Обитель покинула настоятельница и несколько монахинь, туда не пускали представителей епархии. За это время его лишили сана и отлучили от церкви.

В ночь на 29 декабря в монастырь пришли силовики, и Романов задержали. Сейчас он находится в СИЗО в Москве, ему вменяют самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

После его задержания в обитель несколько раз приходили с проверками, у насельников проверяли документы, их опрашивали. В одном случае сообщалось, что там разыскивают нового лидера последователей Сергия - его келейника Силуана, который разыскивается по делу о тройном убийстве. В другом случае у насельников проверяли регистрацию и происхождение дров.