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Епархия решила оформить в собственность еще шесть зданий Среднеуральского монастыря

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия уточнила в арбитраже свои исковые требования по зданиям на территории Среднеуральского женского монастыря, попросив признать за ней право собственности не на 8, а на 14 объектов, следует из материалов суда.

Согласно ним, в новом списке, помимо прежних восьми строений фигурируют здания трех келий, склад, коровник и летний дом. Суд принял соответствующее ходатайство истца к рассмотрению.

Также епархия попросила суд назначить экспертизу по этим объектам, чтобы оценить их надежность и безопасность. В материалах суда говорится, что как минимум 8 из 14 зданий на территории обители были возведены без разрешения на строительство, разрешение на ввод этих объектов в эксплуатацию администрация Среднеуральска не выдавала.

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Стоимость экспертизы, которая займет четыре месяца, составит около 4 млн рублей.

Между тем, суд отказался удовлетворить ходатайства трех монахинь о привлечении их в качестве третьих лиц к спору, поскольку они не имеют "каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект". Следующее заседание по делу назначено на 6 апреля.

В октябре 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание одного из храмов на территории монастыря, духовником которого был бывший схимонах Сергий (Романов). 10 февраля суд полностью удовлетворил этот иск.

В феврале Екатеринбургская епархия подала в арбитраж еще один иск, чтобы узаконить ряд построек в этом монастыре. Адвокат Сергия (Романова) Павел Бабиков уточнял "Интерфаксу", что в иске фигурирует восемь зданий: трапезный храм, банно-прачечный комплекс, административный корпус, часовня, колокольня, жилой корпус, келья и пекарня. Всего на территории обители, по его данным, расположено порядка 14 зданий. Предварительное заседание по иску было назначено на 23 марта.

Бывший схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский монастырь, однако был задержан там в конце декабря 2020 года и вскоре арестован московским судом.

Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также в самоуправстве.

Среднеуральский женский монастырь Свердловская область РПЦ

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