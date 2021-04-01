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Мосгорсуд 5 апреля рассмотрит жалобу бывшего схиигумена Сергия на следствие

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд 5 апреля в 11:45 начнет рассматривать апелляцию защиты бывшего схиигумена Сергия Романова), следует из материалов суда. Адвокат Сергия Павел Бабиков уточнил, что речь идет о жалобе на действия следователя.

"Когда его (Сергия - ИФ) задерживали, (...) быстро забрали, не дали пообщаться (наедине с адвокатом конфиденциально - ИФ) и в Москву доставили. Процессуальные моменты", - пояснил он.

По его словам, еще одна жалоба на действия следователей будет рассмотрена судом 7 апреля.

Сергия, лишенного от сана и отлученного от церкви, задержали в ночь на 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре, который он контролировал с середины июня. После этого его доставили в Москву и там арестовали по обвинению по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

Его защита отмечала, что его допрашивали ночью и не позволяли общаться с адвокатами конфиденциально.

27 января 2021 года Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобы адвоката Сергия на действия следователей, связанные с допросами бывшего священника в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Сергий Романов Павел Бабиков Мосгорсуд Басманный суд Среднеуральский монастырь

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