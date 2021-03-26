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Экипаж разбившегося Ка-32 спас инспектор Росрыболовства

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство сообщило, что инспектор этого ведомства спас двоих выживших членов экипажа вертолета МЧС, который вечером в четверг разбился в Полесском районе Калининградской области. Он был рядом с местом крушения и быстро помог пострадавшим.

Это инспектор Куршского отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства Алексей Вихров. Его представят к ведомственной награде.

Вечером 25 марта Вихров патрулировал авкаторию Куршского залива, и около 20:00 заметил круживший рядом вертолет, рассказали "Интерфксу" в пресс-службе Росрыболовства.

"Внезапно звук стих, и инспектор направился на катере в сторону предполагаемого нахождения вертолета. По прибытии на место аварии он обнаружил вертолет, лежащий на боку в воде, - сообщили в ведомстве. - На корпусе вертолета инспектор заметил двоих членов экипажа, которые вытаскивали из кабины третьего. Вихров подошел на катере к месту аварии, пересадил выживших членов экипажа в катер. Третий член экипажа к тому моменту уже не подавал признаков жизни и реанимационные мероприятия эффекта не дали. Температура воды в районе аварии была плюс 2 градуса".

Один из спасенный по телефону Вихрова связался со спасателями, и когда они подошли к берегу, их там уже ждали сотрудники МЧС. Позже Вихров провел сотрудников МЧС к месту крушения, чтобы они забрали тело погибшего. Вертолет упал в 5 км от берега в месте, где глубина примерно 3 метра.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета МЧС погиб бортмеханик и выжили командир экипажа и второй пилот. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

МЧС Росрыболовство Калининградская область Ка-32 Курпшский залив Алексей Вихров

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