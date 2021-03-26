Состояние двух спасенных летчиков вертолета Ка-32 удовлетворительное

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Два члена экипажа вертолета, потерпевшего крушение под Калининградом, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС.

"Спасенные летчики чувствуют себя нормально. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Длительная госпитализация им не понадобится", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, экипаж состоял из трех человек и выполнял тренировочный полет над акваторией Куршского залива. Воздушная машина рухнула в залив в 5 км от города Полесск.

По факту крушения Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Многоцелевой вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, а также для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн). Вертолет разработан на базе военно-морского Ка-27ПС, в настоящее время производится только одна модификация машины - Ка-32А11ВС. Летный экипаж Ка-32 - от 1 до 3 человек, вместимость - до 13 пассажиров.