Вертолет Ка-32 разбился под Калининградом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ка-32 потерпел крушение в Куршском заливе в Калининградской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет КА-32 упал в акваторию Куршского залива. Два человека выжили", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент ведутся поиски третьего.

По словам другого источника, "вертолет Ка-32 упал во время учебного полета вечером в четверг. На борту находились три человека. Двоих спасли, поиски ещё одного продолжаются".

Многоцелевой вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, а также для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн). Вертолет разработан на базе военно-морского Ка-27ПС, в настоящее время производится только одна модификация машины - Ка-32А11ВС. Летный экипаж Ка-32 - от 1 до 3 человек, вместимость - до 13 пассажиров.