СКР возбудил уголовное дело по факту падения вертолета Ка-32

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - По факту падения вертолета МЧС под Калининградом возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбудили по статье 263 КУ РФ - нарушение правил эксплуатации воздушного судна. В настоящее время решается вопрос об осмотре вертолета в водах Куршского залива и доставке его на берег", - сказали в пресс-службе управления.

Версии данного летного происшествия пока что выдвигать и рассматривать рано. Командир машины - опытный летчик, имеющий большое количество часов налета, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, вечером в четверг вертолет регионального управления МЧС КА-32 во время планового полета упал в акваторию Куршского залива в 5 км от города Полесск. При крушении погиб бортмеханик, командир и второй пилот спасены и госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.