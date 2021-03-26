Найдено тело бортмеханика, погибшего при крушении вертолета под Калининградом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели достали из воды Куршского залива тело бортмеханика, погибшего при крушении вертолета МЧС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"При крушении погиб бортмеханик. Его тело найдено и извлечено из воды. Командир воздушного судна и второй пилот спасены, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Доследственная проверка по факту крушения идет, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Интерфаксу" заявили в региональном МЧС, что состояние спасенных летчиков вертолета удовлетворительное, их госпитализация не будет длительной.

Многоцелевой вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, а также для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн). Вертолет разработан на базе военно-морского Ка-27ПС, в настоящее время производится только одна модификация машины - Ка-32А11ВС. Летный экипаж Ка-32 - от 1 до 3 человек, вместимость - до 13 пассажиров.