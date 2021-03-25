Один человек погиб при крушении вертолёта КА-32 под Калининградом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб при крушении вертолёта КА-32 под Калининградом, второй член экипажа госпитализирован, третий в помощи не нуждается, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На борту находилось три человека. Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб", - сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что в связи с крушением создана комиссия по расследованию авиационного происшествия, которой будет принято решение по подъему и эвакуации воздушного судна. Также организован оперативный штаб.

"На месте работают более 50 человек и более 10 единиц спасательной техники",- сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что упавший в Куршском заливе (Калининградская область), в 5 км от Полесска вертолет КА-32 принадлежал МЧС России. При выполнении планового тренировочного полета с экипажем вертолета пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна.