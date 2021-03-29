Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Адвокат Анатолия Быкова допустил, что тот выдвинется в Госдуму

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен и бывший депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков, обвиняемый в организации нескольких убийств в середине 90-х, может выдвинуться на выборы в Госдуму, заявил через соцсети его адвокат Алексей Прохоров.

По его словам, Быкову приходит много писем с вопросами, не собирается ли он участвовать в думских выборах.

"Анатолий Петрович если и намерен принимать участие в выборах, то намерен это делать вне каких-либо политических партий и действовать будет только как самовыдвиженец", - сказал адвокат и попросил поставить лайки и комментарии к этому видеообращению. Он объяснил, что Быков, изучив эти комментарии, примет окончательное решение об участии в выборах. Быкова интересует мнение жителей Красноярского края, заслуживает ли он поддержки как возможный кандидат в депутаты Госдумы.

Сейчас нет законных оснований для недопуска Быкова к выборам, уточнил Прохоров "Интерфаксу".

"По предыдущим уголовным делам у него отбыт срок наказания, в настоящее время он находится в статусе обвиняемого, соответственно, приговор по текущим делам, по которым ему предъявлены обвинения, не вынесен. Мы предполагаем, что по ним может быть вынесен и оправдательный приговор, или вынесен приговор, не вязанный с лишением свободы. В будущем, конечно, могут наступить препятствующие его участию в выборах обстоятельства, но в настоящее время их нет", - уточнил Прохоров.

Он напомнил, что 20 лет назад Быков избрался депутатом краевого Заксобрания, находясь в СИЗО "Лефортово".

Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации заказных убийств, с тех пор предприниматель находится по стражей. Суд должен начать рассмотрение этого уголовного дела 12 апреля, дело передали присяжным.

По версии следствия, в 1994 году, после конфликта с участником своей преступной группировки Александром Наумовым, Быков заказал своему знакомому Владимиру Татаренкову его убийство, а также убийство его близкого приятеля Кирилла Войтенко. Весной 2020 года Татаренков и исполнитель заказа Сергей Бакуров, уже отбывшие наказание за это убийство, дали показания на Быкова.

Сейчас в отношении Быкова также расследуются уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК (покушение на совершение преступления), п. "з" ч.2 ст.105 УК (организация заказного убийства) и ч.2 ст.198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Анатолий Быков Госдума Красноярск Красноярский край Алексей Прохоров СКР

Новости по теме

Новости

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

В России за сутки зафиксировали минимальную смертность от COVID с начала года

В России за сутки зафиксировали минимальную смертность от COVID с начала года

Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 22 апреля

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Военные начали крупные учения на востоке России

Военные начали крупные учения на востоке России
Пандемия коронавируса

Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID

Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID

В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина

В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');