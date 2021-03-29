Адвокат Анатолия Быкова допустил, что тот выдвинется в Госдуму

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен и бывший депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков, обвиняемый в организации нескольких убийств в середине 90-х, может выдвинуться на выборы в Госдуму, заявил через соцсети его адвокат Алексей Прохоров.

По его словам, Быкову приходит много писем с вопросами, не собирается ли он участвовать в думских выборах.

"Анатолий Петрович если и намерен принимать участие в выборах, то намерен это делать вне каких-либо политических партий и действовать будет только как самовыдвиженец", - сказал адвокат и попросил поставить лайки и комментарии к этому видеообращению. Он объяснил, что Быков, изучив эти комментарии, примет окончательное решение об участии в выборах. Быкова интересует мнение жителей Красноярского края, заслуживает ли он поддержки как возможный кандидат в депутаты Госдумы.

Сейчас нет законных оснований для недопуска Быкова к выборам, уточнил Прохоров "Интерфаксу".

"По предыдущим уголовным делам у него отбыт срок наказания, в настоящее время он находится в статусе обвиняемого, соответственно, приговор по текущим делам, по которым ему предъявлены обвинения, не вынесен. Мы предполагаем, что по ним может быть вынесен и оправдательный приговор, или вынесен приговор, не вязанный с лишением свободы. В будущем, конечно, могут наступить препятствующие его участию в выборах обстоятельства, но в настоящее время их нет", - уточнил Прохоров.

Он напомнил, что 20 лет назад Быков избрался депутатом краевого Заксобрания, находясь в СИЗО "Лефортово".

Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации заказных убийств, с тех пор предприниматель находится по стражей. Суд должен начать рассмотрение этого уголовного дела 12 апреля, дело передали присяжным.

По версии следствия, в 1994 году, после конфликта с участником своей преступной группировки Александром Наумовым, Быков заказал своему знакомому Владимиру Татаренкову его убийство, а также убийство его близкого приятеля Кирилла Войтенко. Весной 2020 года Татаренков и исполнитель заказа Сергей Бакуров, уже отбывшие наказание за это убийство, дали показания на Быкова.

Сейчас в отношении Быкова также расследуются уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК (покушение на совершение преступления), п. "з" ч.2 ст.105 УК (организация заказного убийства) и ч.2 ст.198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).