В Красноярске задержан один из адвокатов Анатолия Быкова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске по подозрению в крупном мошенничестве задержан адвокат Свердловской коллегии Красноярска, сообщили в региональном управлении СК. Материалы на задержанного собрали в ФСБ. Это один из защитников предпринимателя и политика Анатолия Быкова, который арестован по делам о заказных убийствах, уточнили в пресс-службе СУСК.

По версии следствия, в 2018 году адвокат договорился с супружеской парой, что займется делом их несовершеннолетнего сына, которому вменяли несколько особо тяжких преступлений. Подросток был арестован. Его родители попросили адвоката поспособствовать тому, чтобы его отпустили из СИЗО и чтобы он в итоге получил мягкий приговор.

Следствие считает, что адвокат солгал клиентам, что может этого добиться через знакомых в судах и силовых структурах, и попросил для этих посредников 1 млн рублей. Родители арестованного собрали эту сумму за несколько месяцев и передали адвокату. Тот взяток никому не давал, а деньги потратил, установили в СК.

В 2019 году суд приговорил подростка к пяти годам колонии общего режима. Его родители пытались добиться от адвоката возврата денег, а затем пожаловались на него в ФСБ.