Дело бизнесмена Быкова в Красноярске будет рассматривать суд присяжных

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Дело бизнесмена и бывшего депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к двойному убийству 1994 года, будет рассматривать суд присяжных, сообщается на сайте Свердловского суда Красноярска.

Решение о рассмотрении дела Быкова в суде с участием присяжных принято в четверг на предварительном заседании по делу. В пресс-службе красноярского краевого суда уточнили, что формирование коллегии присяжных пройдет на закрытом судебном заседании, которое назначено на 12 апреля.

В рамках данного дела Быкова обвиняют в соучастии в организации убийства своего подельника и его знакомого в 1994 году из-за конфликта между ними.

Бывший депутат также является фигурантом уголовных дел о еще одном подстрекательстве к убийству - вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, который выжил во время покушение, а также об организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.