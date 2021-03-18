Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:58Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Дело бизнесмена Быкова в Красноярске будет рассматривать суд присяжных

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Дело бизнесмена и бывшего депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к двойному убийству 1994 года, будет рассматривать суд присяжных, сообщается на сайте Свердловского суда Красноярска.

Решение о рассмотрении дела Быкова в суде с участием присяжных принято в четверг на предварительном заседании по делу. В пресс-службе красноярского краевого суда уточнили, что формирование коллегии присяжных пройдет на закрытом судебном заседании, которое назначено на 12 апреля.

В рамках данного дела Быкова обвиняют в соучастии в организации убийства своего подельника и его знакомого в 1994 году из-за конфликта между ними.

Бывший депутат также является фигурантом уголовных дел о еще одном подстрекательстве к убийству - вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, который выжил во время покушение, а также об организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Красноярск Анатолий Быков

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что Памфилову назначат в ЦИК на новый срок

Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Посла РФ в США пригласили в Москву для консультаций

Падение рынка акций РФ стало рекордным за 3 месяца из-за санкционных рисков

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

Навальный не жаловался членам ОНК на условия в Покровской ИК-2

РКН объяснил требование удалить аккаунт "МБХ медиа" в Twitter

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Литовец подал в суд на ГИБДД Петербурга из-за требования перевести права на русский

Юриста убили в Уфе после заседания суда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');