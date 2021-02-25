Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отменил апелляционное постановление, которым обвиняемому в заказном убийстве красноярскому бизнесмену и экс-депутату Анатолию Быкову была изменена мера пресечения на домашний арест, сообщает в четверг пресс-служба суда.

Кассацию на постановление Красноярского краевого суда, который в октябре прошлого года изменил меру пресечения Быкову, подал прокурор края Роман Тютюник.

Суд в Кемерове, рассмотрев доводы в кассационной жалобе прокурора, отменил постановление красноярского суда и направил материалы о продлении Быкову срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд 22 октября 2020 года отпустил Быкова из СИЗО, где он находился с мая 2019 года по делу о двойном убийстве 1994 года, под домашний арест. Однако в этот же день Быков снова был арестован как фигурант дела об убийстве 2005 года.

В настоящее время против Быкова возбуждены уголовные дела о подстрекательстве к убийству по найму красноярского предпринимателя в 2005 году (ч.4 ст.33, п."з" ч.2 ст.105 УК РФ), соучастии в организации двойного убийства своего подельника Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко в 1994 году (ст.17 УК РСФСР), организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).