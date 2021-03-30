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Пятиклассники в Благовещенске порезали руки после просмотра видео

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Благовещенске прокуроры подтвердили информацию СМИ о том, что несколько пятиклассников в одной школе порезали себе руки после просмотра видео в соцсетях. Об этом сообщило надзорное ведомство Амурской области.

Прокуратура Благовещенска продолжает проверку по факту, устанавливает обстоятельства случившегося и даст оценку работе школьной администрации.

Доследственную проверку в связи со случившемся проводят и в СК.

Амурская область прокуратура СКР Благовещенск

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