Пятиклассники в Благовещенске порезали руки после просмотра видео

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Благовещенске прокуроры подтвердили информацию СМИ о том, что несколько пятиклассников в одной школе порезали себе руки после просмотра видео в соцсетях. Об этом сообщило надзорное ведомство Амурской области.

Прокуратура Благовещенска продолжает проверку по факту, устанавливает обстоятельства случившегося и даст оценку работе школьной администрации.

Доследственную проверку в связи со случившемся проводят и в СК.